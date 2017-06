Reino Unido/Eleições

Os eleitores britânicos vão decidir na quinta-feira se reforçam a maioria parlamentar do partido Conservador, como pediu a primeira-ministra, Theresa May, ao antecipar as eleições para quinta-feira.

"Vamos eliminar o risco de incerteza e instabilidade e continuar a dar ao país a liderança forte e estável que precisa", disse então a líder do partido Conservador.

O partido Conservador parte para estas eleições com 330 deputados, quatro acima dos 326 que marcam a maioria absoluta na Câmara dos Comuns de 650 assentos.