Reino Unido/Eleições

A "extremamente difícil" Theresa May ou o "herói acidental" Jeremy Corbyn, a escolha do primeiro-ministro britânico para os próximos cinco anos será feita na quinta-feira, mas outros líderes partidários poderão ter a chave do poder.

Sucessora de David Cameron, que se demitiu em junho do ano passado após o resultado do referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, Theresa May, 60 anos é a segunda primeira-ministra britânica, depois de Margaret Thatcher.

Ascendeu à liderança do partido Conservador em julho de 2016 após o abandono dos rivais perante o amplo consenso interno de que melhor poderia garantir a estabilidade necessária no processo do Brexit, contra o qual fez campanha - mas discretamente.