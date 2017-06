Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) anunciou hoje que vai voltar a pedir no parlamento o fim das "rendas excessivas" na energia, depois de conhecida, na sexta-feira, a investigação aos contratos de apoio à produção de eletricidade.

"Estes subsídios têm vindo a ser denunciados ao longo dos anos pelo BE, o BE fez propostas para que eles fossem cortados porque constituem uma parte muito importante da fatura, que não é energia, são custos imputados aos consumidores e que contribuem para que a energia em PT seja a mais cara da Europa", realçou o dirigente e deputado bloquista Jorge Costa.

O deputado do BE falava aos jornalistas em Lagoa, no Algarve, no fim do segundo e último dia das jornadas parlamentares do partido, e falava depois de se saber que os gestores António Mexia e João Manso Neto, da EDP, foram constituídos arguidos por terem assinado os contratos de apoio à produção de eletricidade, sobretudo em barragens.