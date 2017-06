Actualidade

Os deputados do Bloco de Esquerda (BE) integraram hoje uma marcha contra as portagens na Estrada Nacional 125 (EN125), e sublinharam que o Algarve não pode ter portagens porque a A22 não é uma "verdadeira alternativa".

"A EN125 não representa qualquer alternativa credível à Via do Infante [A22]. É uma luta bastante antiga, queremos o Algarve livre de portagens", disse aos jornalistas o deputado do BE João Vasconcelos, eleito pelo Algarve.

O bloquista falava no arranque de uma marcha de cerca de um quilómetro ao longo da EN125, e lamentou que no ano passado tenha havido cerca de dez mil acidentes no Algarve e neste ano o número vá já "perto dos quatro mil", o que representa uma "calamidade".