Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) anunciou hoje que na quarta-feira vai levar a debate no parlamento dois projetos de lei sobre contratos a prazo e banco de horas e advogou ser necessário um "avanço na legislação laboral" em Portugal.

"Dia 07, quarta-feira, levaremos ao parlamento a discussão de dois projetos de lei para fazer um avanço na legislação laboral no país", anunciou o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, que falava em Lagoa, no Algarve, no encerramento de dois dias de jornadas parlamentares do partido.

As matérias, disse o bloquista, são de "urgência nacional", e o "Governo de formas diversas já se comprometeu com a sua palavra" nestes pontos.