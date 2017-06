Actualidade

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje em Cabul devido a explosões ocorridas durante o funeral de um homem morto na sexta-feira numa manifestação pela demissão do Governo afegão, segundo fonte oficial.

Najib Danish, porta-voz do Ministério do Interior, disse que ocorreram três explosões no cemitério onde decorria o funeral.

Uma testemunha, Abdul Wudood, disse à agência France-Presse que "numerosas pessoas foram mortas e feridas no funeral de Salim Ezadyar", filho do vice-presidente da câmara alta do parlamento afegão, Alam Ezadyar.