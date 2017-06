Clima

A Índia "está pelo acordo de Paris" e vai trabalhar ainda mais nessa matéria, anunciou hoje, em Paris, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no final de uma reunião com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

O Presidente francês, por seu lado, aproveitou para anunciar que irá visitar a Índia "antes do final do ano" para a "primeira cimeira da Aliança Mundial da Energia Solar", uma parceria franco-indiana nesta área que Macron gostaria de ver a expandir-se a "muitos outros países".

A declaração do primeiro-ministro indiano surge depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado, na quinta-feira, a saída dos Estados Unidos do acordo de Paris sobre as alterações climáticas, que justificou com a desvantagem que este representa para os Estados Unidos da América.