O Ministério Público pediu prisão efetiva para o ex-Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo crime de corrupção passiva qualificada no âmbito do 'caso triplex', segundo documentos do processo citados pela imprensa brasileira.

O pedido de prisão efetiva consta em documentos apresentados pelo juiz federal Sergio Moro e corresponde a um processo penal em que Lula da Silva é acusado de ocultar património e outros delitos relacionados com um apartamento que seria sua propriedade, mas que aparece registado em nome de empresários que teria servido como 'teste de ferro'.

O apartamento, um triplex situado na zona balnear de Guarujá, no litoral de São Paulo, está registado em nome da empresa OAS, uma das construtoras envolvidas no caso da petrolífera estatal brasileira Petrobras.