Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 03 jun (Lusa) - Os acidentes nas estradas portuguesas provocaram este ano 184 mortos, mais 23 do que em igual período de 2016, segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

A ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, indicam que 161 pessoas morreram, entre 01 de janeiro e 31 de maio, em consequência dos acidentes rodoviários, representando um aumento de 14,2% em relação ao mesmo período de 2016, quando tinham morrido 161.

Já o número de desastres diminuiu ligeiramente nos cinco primeiros meses do ano, tendo-se registado 50.343, menos 1.419 do que em período homólogo de 2016, adianta a Segurança Rodoviária. (Corrige no segundo parágrafo número de mortos entre 01 de janeiro e 31 de maio, que foram 184 e não 161)