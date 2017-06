PR/Açores

O Presidente da República disse hoje que o papel das misericórdias não é substituível pelo Estado, regiões autónomas ou autarquias e considerou que as misericórdias são insubstituíveis, mas o que lhes é exigido hoje é mais difícil.

"O vosso papel é insubstituível. Não é substituível pelo Estado, não é substituível pelas regiões autónomas, não é substituível pelas autarquias locais, não é substituível pelas empresas privadas, não é substituível por outras entidades importantes que sejam da economia social e com as quais há, como com todas estas entidades, uma colaboração solidária, quase fraternal", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado discursava no encerramento do XIV Congresso Insular das Misericórdias, na Praia da Vitória, onde terminou a sua visita à ilha Terceira, no âmbito da deslocação aos Açores que está a fazer desde quinta-feira.