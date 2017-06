Actualidade

A polícia federal brasileira deteve hoje o deputado Rodrigo Rocha Loures, que atuou como intermediário nas reuniões entre o presidente brasileiro, Michel Temer, e um empresário que acusa o mandatário de corrupção, informaram fontes oficiais.

A detenção do parlamentar foi autorizada pelo magistrado Luiz Edon Fachin, responsável pelas investigações da rede de corrupção na empresa estatal Petrobras no Supremo Tribunal, tendo também já sido iniciada uma investigação ao próprio Temer devido às ramificações do caso.

Segundo suspeita do Ministério Público, o mandatário pode ter incorrido nos delitos de corrupção passiva, obstrução à justiça e associação ilícita, o que se pode depreender das conversas que teve com o empresário Joesley Batista, do grupo JBS, gravadas por este e cujos áudios estão no Supremo Tribunal.