Actualidade

Portugal venceu hoje o Japão, por 3-2, conquistando a primeira vitória no grupo B2 da Liga Mundial de voleibol, a decorrer até domingo em Poprad, na Eslováquia.

A seleção portuguesa, que encerra a sua participação neste torneio no domingo com a Eslováquia, após o que disputa mais dois na República Checa e Egito, venceu pelos parciais de 25-21, 19-25, 21-25, 26-24 e 15-09.

A segunda jornada do grupo B2 - um dos nove que integram o grupo 2 da Liga Mundial - inclui ainda o jogo entre a Austrália e a Eslováquia, que derrotaram na ronda inaugural as seleções de Portugal (3-2) e do Japão (3-0), respetivamente.