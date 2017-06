Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje que os "resultados positivos" do país estão a acontecer, porque as políticas do atual Governo são "o contrário" do que fez o anterior executivo.

"Nós não só não fizemos o que eles estavam a fazer, como fizemos mesmo o contrário do que eles estavam a fazer. Foi precisamente por termos feito diferente e melhor que temos melhores resultados do que aqueles que eles tiveram nos quatro de governação", afirmou o primeiro-ministro socialista.

Discursando em Amarante, onde hoje participou num almoço de apresentação da advogada Octávia Clemente como candidata do PS à Câmara Municipal, António Costa defendeu que os resultados da atual governação socialista "têm deixado a oposição algo desorientada e esgotada naquilo que tem a dizer aos portugueses".