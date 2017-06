Actualidade

O Leixões garantiu hoje a manutenção na II Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa a um golo com o Praiense, segundo classificado da zona sul do Campeonato de Portugal.

Depois de ter vencido por 1-0 nos Açores, o conjunto de Matosinhos viu o Praiense adiantar-se no marcador, aos 29 minutos, por Hélder Arruda, mas empatou por Bruno Lamas, aos 70, um golo que garantiu que o Leixões vai disputar pela oitava época consecutiva a II Liga.

No outro encontro do 'play-off', o Merelinense, do terceiro escalão, recebe o Académico de Viseu, da II Liga e que tem uma vantagem de 2-0.