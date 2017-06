GP Beiras

O ciclista colombiano Omar Mendoza (Equipo Bolivia) venceu hoje isolado a segunda etapa do Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, com o russo Alexander Evtushenko (Lokosphinx) a manter a camisola amarela.

Mendoza impôs-se em Trancoso, no final dos 192 quilómetros desde Fornos de Algodres, com o tempo de 05:09.16 horas, com o pelotão, encabeçado pelo espanhol Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) e pelo português Daniel Mestre (Efapel) a chegar a 16 segundos.

O russo Alexander Evtushenko (Lokosphinx) manteve a camisola amarela e vai partir para a terceira e última etapa, uma ligação de 163 quilómetros, entre Belmonte e Manteigas, com oito segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o português Ricardo Mestre (W52-FC Porto), e dez relativamente ao terceiro, o espanhol Jesús del Pino (Efapel).