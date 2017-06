Actualidade

O Sporting apurou-se hoje para a final da Taça de Portugal de andebol, ao vencer o Avanca, por 24-21, no primeiro encontro da 'final four' que se está a disputar em Fafe.

Os 'leões', que estavam empatados ao intervalo (11-11), procuram juntar a Taça de Portugal ao campeonato, conquistado na quarta-feira (ainda dependente de um recurso do FC Porto), e à Taça Challenge.

Recordista de títulos, com 15 Taças de Portugal, o Sporting vai defrontar no domingo o vencedor do encontro entre o FC Porto e o ABC de Braga.