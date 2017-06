Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou hoje que dá "o devido desconto" às manifestações hoje promovidas pela CGTP e às declarações proferidas pelos líderes do PCP e do Bloco de Esquerda.

Passos Coelho sublinhou que aqueles partidos continuam mais preocupados em criticar o Governo anterior do que o atual e não têm faltado com o seu apoio ao executivo liderado por António Costa.

"Como este Governo só está por vontade do PCP, do Bloco de Esquerda e do PS, leio essas declarações com o devido desconto. Anoto, ouço, mas dou-lhes o devido desconto", disse o líder do PSD, em Ponte da Barca, no final de uma visita à Santa Casa da Misericórdia local.