O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje "o apuramento da verdade toda" na investigação à EDP, considerando que está já demonstrada a razão dos comunistas na sua oposição à privatização de setores estratégicos, como a energia.

"Creio que, independentemente da importância do apuramento, estes factos demonstram já a razão que tínhamos e temos em relação à privatização de setores estratégicos, como é o caso da EDP, em que se mistura o negócio com a política, em que o que se verifica é que as famílias, as empresas, estão a pagar com língua de palmo os preços da energia, tendo em conta os benefícios que foram dados", afirmou Jerónimo de Sousa.

Falando aos jornalistas durante a manifestação da CGTP-IN, em Lisboa, o líder comunista pediu "o apuramento da verdade toda" das matérias judiciais e, politicamente, "o regresso destes setores estratégicos ao caráter público".