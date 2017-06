Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje, no Porto, a "disponibilidade para negociar" da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) sobre a proposta governamental dos novos Estatutos que já levou a uma ameaça de greve por parte daqueles profissionais.

"O que verifiquei foi uma posição bastante construtiva de corresponderem, com uma contraproposta, à proposta do Governo e a abertura de um processo negocial, o que é saudável e muito positivo", afirmou o primeiro-ministro em declarações aos jornalistas, no início de uma visita ao Serralves em Festa, no Porto.

Quanto à hipótese de os juízes avançarem com uma greve que pode colocar em causa as eleições autárquicas de outubro, António Costa notou que é preciso primeiro ouvir "a opinião" dos juízes, "porque é a conversar que as pessoas se entendem".