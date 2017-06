Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) requereu hoje a audição, com caráter de urgência, do ministro da Cultura sobre alegados estragos provocados no Convento de Cristo, em Tomar, durante a rodagem de um filme.

Num requerimento entregue no parlamento, os deputados bloquistas Jorge Campos e Carlos Matias declaram "perplexidade" com a informação divulgada na sexta-feira à noite pela RTP "denunciando estragos no Convento de Cristo, em Tomar, alegadamente durante a rodagem da comédia 'O Homem que Matou D. Quixote', de Terry Gilliam".

"Os relatos incluem a realização de uma fogueira, pedras centenárias partidas ou com arestas fraturadas, pelo facto de se terem fixado adereços e panos às colunas e outras estruturas, cantarias e telhas destruídas. Nas imagens televisivas, é ainda visível um aglomerado com dezenas de botijas de gás conectadas à rede de tubos que terá assegurado o fogo, na enorme pira", afirma o texto do BE.