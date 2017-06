Actualidade

O Académico de Viseu assegurou hoje a manutenção na II Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Merelinense, do Campeonato de Portugal, por 1-0, na segunda mão do 'play-off'.

Depois de já ter vencido em Viseu por 2-0, o Académico voltou a triunfar, com um golo do defesa central Bura, aos 78 minutos, garantindo que estar no segundo escalão pela quinta época consecutiva.

No outro confronto do 'play-off', o Leixões também assegurou a manutenção, ao empatar em casa com o Praiense (1-1), depois de ter vencido por 1-0 nos Açores.