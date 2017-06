Actualidade

O secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-In) desafiou hoje o Governo a criar um programa "Simplex" no combate à precariedade nos vínculos laborais, em que para cada posto de trabalho permanente haja um vínculo efetivo.

No seu discurso, no final da manifestação de hoje, em Lisboa, que partiu da rotunda do Marquês de Pombal e terminou nos Restauradores, Arménio Carlos defendeu que é preciso ir "à luta para combater a precariedade dos vínculos laborais no setor privado, na administração pública e no setor empresarial do Estado".

"Na administração pública e no setor empresarial do Estado este objetivo só será atingido se for agilizado o processo de regularização dos vínculos laborais", defendeu o líder sindical.