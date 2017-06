PR/Açores

O Presidente da República comprometeu-se hoje a ser embaixador do vinho da ilha do Pico, nos Açores, que promoveu junto de um grupo de franceses com os quais brindou "ao muito jovem e brilhante" chefe de Estado Emmanuele Macron.

No terceiro dia da visita aos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa esteve hoje no concelho da Madalena, no Pico, onde durante séculos habitantes transformaram terrenos de lava em pequenos currais para proteger as videiras do vento e da água do mar, criando uma paisagem rendilhada que é Património Mundial da Unesco desde 2004.

Marcelo percorreu alguns desses currais e, quando se dirigia para uma prova de vinhos e licores da ilha, o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, advertiu-o, por duas vezes, para uma pedra solta e que não estava muito segura.