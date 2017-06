Actualidade

O ABC de Braga qualificou-se hoje para a final da Taça de Portugal de andebol, na qual vai defrontar o Sporting, ao vencer o FC Porto, por 23-22, na 'final four', que se está a disputar em Fafe.

Os bracarenses chegaram ao intervalo a vencer por 12-11 e conseguiram o golo do triunfo já perto do final, por Pedro Seabra.

Na final, que se disputa no domingo, o ABC joga com o Sporting, num encontro entre as duas equipas com mais Taças de Portugal, com vantagem para os lisboetas, que têm 15, mais quatro do que os minhotos.