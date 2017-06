Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou hoje, em Ponte da Barca, que o partido não muda de discurso consoante esteja no governo ou na oposição.

"Posso ser criticado por muitas coisas - e isso é natural em democracia, nós temos de estar sujeitos ao escrutínio e à crítica -, mas não me parece que se aplique muito a crítica que às vezes ouço de que estamos a mudar o discurso e andamos a ver as coisas de outra maneira. Eu acho que estou razoavelmente a avaliar as coisas de forma muito parecida com aquela que tinha há um ano, e há dois e há três", frisou.

Na sexta-feira, em Santarém, o secretário-geral do PS, António Costa, acusou a oposição de "andar perdida" e de ter arranjado "um novo discurso" quando percebeu que o "diabo" que havia anunciado "não veio, não está para vir e não vai vir".