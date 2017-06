Actualidade

(CORREÇÃO) Cardiff, 03 jun (Lusa) - O Real Madrid conquistou hoje a sua 12.ª Liga dos Campeões de futebol, ao vencer a Juventus, por 4-1, num encontro disputado em Cardiff e no qual Cristiano Ronaldo marcou dois golos.

O português bisou aos 20 e 64 minutos, com o croata Mario Mandzukic ainda a empatar para a Juventus, aos 27, antes de o brasileiro Casemiro a colocar os 'merengues' em vantagem, aos 61, com Asensio a aumentar aos 90, numa altura em que os italianos já jogavam com menos um, por expulsão do colombiano Cuadrado, aos 84.

Com este triunfo, o Real Madrid tornou-se na primeira equipa a conquistar a prova em dois anos consecutivos desde que a prova se passou a chamar Liga dos Campeões, em 1992/93. (Corrige no primeiro parágrafo o resultado do encontro, que foi 4-1)