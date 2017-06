Actualidade

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas depois de terem sido atropeladas por uma carrinha hoje à noite na London Bridge, no centro de Londres, e o condutor já foi detido, revelou a BBC.

De acordo com uma jornalista da BBC, que estava no local, um homem foi detido pela polícia depois de ter atingido com uma carrinha várias pessoas que estavam no passeio. O homem conduzia "possivelmente a 80 quilómetros/hora", disse.

Cerca das 22:30, a Polícia Metropolitana de Londres escreveu na rede social Twitter que estava a lidar com um acidente na London Bridge, cuja circulação foi cortada nos dois sentidos.