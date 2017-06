Londres/Atentados

O Presidente francês Emmanuel Macron afirmou hoje que a França está "ao lado do Reino Unido", após os atentados que atingiram Londres no sábado à noite.

"Face a esta nova tragédia, a França está mais que nunca ao lado do Reino Unido. Os meus pensamentos estão com as vítimas e os que lhes são próximos", escreveu Macron na sua conta de Twitter.

No sábado à noite ocorreram pelo menos três incidentes em diferentes pontos de Londres: um atropelamento na London Bridge, que causou pelo menos um morto e cinco feridos, apunhalamentos em Borough Market e um incidente em Vauxhall.