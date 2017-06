Londres/Atentados

Pelo menos 20 pessoas foram transportadas para seis hospitais de Londres no seguimento do atentado na London Bridge, informaram hoje os serviços de ambulância da capital britânica.

"Podemos confirmar que levámos pelo menos 20 pessoas para seis hospitais em Londres após o incidente em London Bridge. Também assistimos várias pessoas no local com ferimentos menos graves", indicou o diretor adjunto de operações do Serviço de Ambulâncias de Londres, Peter Rhodes, em comunicado.

O organismo "continua a trabalhar de perto com os membros dos serviços de emergência" e tem como prioridade "garantir que os pacientes recebem a assistência médica de que precisam, o mais rápido possível".