Londres/Atentados

O Departamento de Estado norte-americano afirmou no sábado que "os Estados Unidos condenam os ataques cobardes que tiveram como alvo civis inocentes em Londres".

"Os Estados Unidos estão prontos para disponibilizar qualquer assistência que as autoridades do Reino Unido possam solicitar", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado Heather Nauert.

"Os nossos corações estão com as famílias e entes queridos das vítimas. Desejamos uma completa e rápida recuperação aos feridos no ataque. Todos os americanos estão em solidariedade com as pessoas do Reino Unido", acrescentou.