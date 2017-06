Actualidade

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afirmou no sábado que não há provas para justificar que seja preso, como pediu o Ministério Público.

"Soube hoje [sábado] que o Ministério Público pediu a minha condenação, a minha prisão, não sei porquê. Em qualquer lugar do mundo para se se condenado ou acusado é preciso provas. Aqui, no Brasil, não", disse no congresso do Partidos dos Trabalhadores (PT), em Brasília.

O Ministério Público pediu prisão efetiva para Lula da Silva pelo crime de corrupção passiva qualificada no âmbito do 'caso triplex', segundo documentos do processo citados pela imprensa brasileira.