Londres/Atentados

O Presidente norte-americano, Donald Trump, telefonou no sábado à primeira-ministra britânica, Theresa May, para lhe transmitir as suas condolências e assegurar a colaboração dos Estados Unidos, após os atentados em Londres.

"O Presidente ofereceu as suas condolências pelo brutal ataque terrorista de 03 de junho no centro de Londres", indicou a Casa Branca em comunicado.

Trump também "elogiou a resposta heroica da polícia e dos serviços de emergência e ofereceu o total apoio do Governo dos Estados Unidos na investigação para levar os responsáveis por estes atos atrozes à Justiça".