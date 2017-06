Manchester/Atentado

A cantora Ariana Grande vai regressar hoje a Manchester para um concerto solidário, na companhia de artistas como Justin Bieber e Katy Perry, depois do atentado que matou 22 pessoas naquela cidade britânica.

O concerto tem como título "Ariana Grande & Friends: One Love Manchester", viu os bilhetes esgotarem em poucos minutos na quinta-feira e decorrerá no campo de cricket de Old Trafford, destinando as receitas a um fundo de emergência criado pela autarquia de Manchester e pela Cruz Vermelha britânica.

O campo tem capacidade para 50 mil pessoas e o concerto vai ser transmitido em direto pela BBC, via televisão e rádio, em seis canais distintos a partir das 18:30 (mesma hora em Portugal continental e Madeira), meia hora antes do começo do espetáculo.