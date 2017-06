Actualidade

A Casa de Serralves, no Porto, abre hoje as portas ao último dia da exposição "Joan Miró: Materialidade e Metamorfose", oito meses depois da abertura e quando decorre, por toda a fundação, o Serralves em Festa.

A exposição apresenta cerca de 80 trabalhos do artista catalão provenientes do antigo Banco Português de Negócios (BPN), foi comissariada por Robert Lubar Messeri, com projeto expositivo de Siza Vieira e inaugurada no final de setembro.

Foi também nesse momento que a Câmara Municipal do Porto anunciou que aquela coleção de obras de Joan Miró iria permanecer na Casa de Serralves, depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter revelado que o seu destino permanente seria o Porto.