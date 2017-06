Actualidade

Uma cidade no oeste do Japão conduziu um exercício de evacuação numa altura de crescentes receios de que um míssil balístico da Coreia do Norte possa atingir solo japonês.

Mais de 280 residentes e crianças de Abu, uma pequena localidade com cerca de 3.400 pessoas na costa noroeste do Japão refugiaram-se hoje em edifícios escolares depois de soarem sirenes de altifalantes que os alertaram para a possível aproximação de um míssil e queda de destroços.

O exercício seguiu-se a três testes consecutivos de testes de mísseis. Na semana passada, um míssil caiu no mar dentro da zona económica japonesa.