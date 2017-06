Londres/Atentados

O Serviço de Ambulâncias de Londres atualizou para 48 o número de pessoas que transportou para cinco hospitais da capital britânica, após os atentados de sábado à noite.

"Levámos 48 pacientes para cinco hospitais em Londres e assistimos vários outros no local com ferimentos leves. A polícia confirmou que, infelizmente, seis pessoas morreram também no local", indicou o serviço em comunicado.

O organismo diz ter sido contactado às 22:07 "com a primeira equipa emergência a chegar dentro de seis minutos".