Londres/Atentados

O Partido Conservador britânico, da primeira-ministra, Theresa May, suspendeu hoje a campanha para as legislativas antecipadas de 08 de junho, anunciou a porta-voz do partido.

Ellie Price escreveu na rede de mensagens curtas Twitter que "o partido não vai fazer campanha nacional hoje" e que esta decisão vai ser reanalisada ao longo dia de acordo com mais informações sobre o ataque" de sábado em London Bridge.

Segundo o Serviço de Ambulâncias de Londres, pelo menos seis pessoas morreram e 48 ficaram feridas nos atentados na capital britânica.