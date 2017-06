Reino Unido/Eleições

Redução da imigração e 'Brexit' a qualquer custo, ou nacionalização de certas indústrias e abolição das propinas da universidade, estas são algumas das propostas feitas pelos partidos Conservador e Trabalhista para as eleições de quinta-feira.

O partido de Theresa May propõe no seu programa uma visão para construir um "Reino Unido mais forte, mais justo, mais próspero", apostando na "meritocracia" para promover a mobilidade social no país e no intervencionismo económico para reduzir desigualdades.

A noção do Estado como "força do bem" distancia o partido do liberalismo de antecessores, como David Cameron ou de Margaret Thatcher, e faz o partido avançar para o que alguns analistas chamam de "mayismo'.