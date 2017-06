Londres/Atentados

O Presidente russo, Vladimir Putin, condenou "o atentado terrorista" de Londres e expressou as suas "profundas condolências" ao povo britânico, informou hoje o Kremlin.

"Putin exprimiu as suas profundas condolências ao povo britânico e condenou o atentado terrorista cometido em Londres há algumas horas", declarou a agências russas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Nas próximas horas, adiantou, o Presidente russo "enviará um telegrama com as condolências à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May".