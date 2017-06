Londres/Atentados

Os principais partidos britânicos anunciaram hoje que suspendem as suas campanhas nacionais para as eleições legislativas de 8 de junho, na sequência dos ataques que causaram sete mortos e 48 feridos no sábado, no centro de Londres.

"O Partido Conservador não fará hoje campanha a nível nacional", disse à agência France-Presse um porta-voz da primeira-ministra, Theresa May, adiantando que a decisão será "reanalisada ao longo do dia, à medida que surjam novos elementos sobre os ataques".

O principal adversário de May, o trabalhista Jeremy Corbyn, anunciou a mesma decisão.