Londres/Atentados

Os três autores dos atentados de sábado em Londres usaram falsos coletes de explosivos para "semearem o pânico e o medo", disse hoje a primeira-ministra britânica, Theresa May, acrescentando que a polícia abortou cinco atentados nos últimos meses.

Em conferência de imprensa na sua residência oficial, em Downing Street, a chefe do Governo britânico manifestou ainda a solidariedade com as famílias das vítimas e apelou a um maior controlo do ciberespaço para evitar que seja utilizado pelos terroristas.

Pelo menos sete pessoas morreram, além de três atacantes, e 48 ficaram feridas nos ataques na London Bridge e em Borough Market em Londres. Os atacantes atropelaram as pessoas na ponte e esfaquearam outras depois de saírem do veículo, antes de serem abatidos pela polícia.