Londres/Atentados

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse hoje que as eleições legislativas antecipadas no Reino Unido vão realizar-se na data prevista, a 08 de junho, e que a campanha, suspensa devido aos atentados de sábado, será retomada na segunda-feira.

Em conferência de imprensa, a chefe do Governo britânico referiu que a campanha, suspensa por todos os partidos, à exceção do Partido para a Independência do Reino Unido (UKIP), "será retomada amanhã [segunda-feira]"

Os principais partidos britânicos anunciaram hoje que suspendem as suas campanhas nacionais para as eleições legislativas de 8 de junho, na sequência dos ataques que causaram sete mortos e 48 feridos no sábado, no centro de Londres.