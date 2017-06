Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje no quinto lugar o Grande Prémio de Itália de Moto2, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, vencido pelo italiano Mattia Pasini (Kalex).

O italiano, que conquistou o primeiro triunfo em Moto2, concluiu as 21 voltas ao circuito em 39.30,974 minutos, deixando a menos de um segundo o suíço Thomas Luthi (Kalex), segundo classificado, e o espanhol Alex Marquez (Kalex), terceiro, enquanto Oliveira gastou mais 5,124 segundos do que Pasini.

O italiano Franco Morbidelli (Kalex), quarto na corrida de hoje, segue na liderança da classificação de pilotos, com 113 pontos, mais 13 do que Luthi, enquanto Oliveira segue no quarto lugar, com 70.