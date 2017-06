Mundial sub-20

A seleção portuguesa de futebol foi hoje eliminada do Mundial de sub-20, ao perder nos quartos de final frente ao Uruguai no desempate nas grandes penalidades, por 5-4, após o empate 2-2 no tempo regulamentar e no prolongamento.

O guarda-redes uruguaio Mele defendeu os penáltis de Pêpê, José Gomes e André Ribeiro, tendo o defesa central Bueno convertido o remate decisivo, depois de Amaral e Vinã também terem desperdiçado castigos máximos.

No tempo regulamentar, Portugal esteve duas vezes em vantagem, com golos de Xande Silva, no primeiro minuto, e Diogo Gonçalves, aos 41 minutos, enquanto a seleção sul-americana empatou, por Bueno, aos 16, e Valverde, aos 46, na conversão de uma grande penalidade.