PR/Açores

O Presidente da República considerou hoje que as pescas sofreram muito no passado e que houve consequências de regras europeias "mais complicadas", mas o setor está a merecer outra vez uma atenção maior.

"A pesca sofreu muito, de facto, durante umas décadas. O número de pescadores reduziu e houve muitas dificuldades relacionadas com a pesca, a concorrência estrangeira aumentou brutalmente também", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, depois de provar, do tacho, "molho à pescador", prato confecionado pelos pescadores de Santa Cruz Graciosa, no âmbito da visita que o chefe de Estado está a realizar aos Açores.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que, houve, ainda "as consequências de regras europeias", sendo que "umas foram favoráveis, outras foram mais complicadas", e "houve um reajustamento da frota pesqueira".