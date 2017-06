Londres/Atentados

Pelo menos 21 feridos do atentado terrorista de sábado à noite em Londres encontram-se em "estado crítico", informaram hoje fontes oficiais britânicas.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, visitou hoje no hospital King's College, em Londres, alguns dos 48 feridos do atentado.

Os ataques na London Bridge e em Borough Market, em Londres, provocaram sete mortos. Os três atacantes foram abatidos.