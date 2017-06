PR/Açores

O Presidente da República teve hoje de regressar em avião militar à ilha do Pico, nos Açores, para depois atravessar de barco o canal até ao Faial, devido às nuvens baixas que impedem a aterragem na Horta.

No seu quarto dia de visita aos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa viajou ao final da manhã do Pico para a Graciosa, e estava previsto que de lá seguisse em avião militar para a Horta, na ilha do Faial.

No entanto, quando o chefe de Estado iria seguir para o Faial, foi feita uma avaliação das condições meteorológicas, que levou à decisão de divergir o voo para o Pico, onde aterrou perto das 16:25 locais (mais uma hora em Lisboa).