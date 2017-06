Actualidade

O atual grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL), Fernando Lima, vai disputar, no próximo dia 24 de junho, a segunda volta das eleições nesta obediência maçónica, com o professor universitário José Adelino Maltez.

Segundo fonte do GOL, nas eleições disputadas este fim de semana, e quando ainda falta apurar o resultados em duas lojas desta obediência maçónica, Fernando Lima (lista C) obteve 37% dos votos, José Adelino Maltez (lista A) 33% e Daniel Madeira de Castro (lista B) 30%.

Num universo de 2.000 maçons do GOL com direito a voto, Fernando Lima recolheu o apoio de 453, José Adelino Maltez de 419 e Daniel Madeira de Castro 362.