Mundial sub-20

O selecionador português de futebol de sub-20 admitiu que a equipa não foi "suficientemente competente" para conseguir vencer hoje o Uruguai nos quartos de final do Mundial da categoria, que decorre na Coreia do Sul.

"Não fomos suficientemente competentes para sair vitoriosos neste jogo, mas tenho a certeza de que deixámos uma imagem muito positiva. Mostrámos ao mundo a qualidade dos nossos jogadores, a qualidade da nossa organização e estamos satisfeitos por isso", disse Emílio Peixe, em declarações à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O técnico considerou que Portugal dominou o encontro, decidido a favor do Uruguai no desempate por grandes penalidades (5-4), depois de um empate a dois golos no final do tempo regulamentar, e do prolongamento, e admitiu que a equipa está triste.