Londres/Atentados

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou hoje com firmeza o ataque terrorista que provocou no sábado sete mortos e 48 feridos em Londres e pediu colaboração internacional para que se faça justiça.

Guterres manifestou o seu desejo de que "os responsáveis por esta violência injustificada sejam encontrados rapidamente e levados à justiça", informou o seu porta-voz, Stephane Dujarric, em comunicado.

O secretário-geral solidarizou-se com os cidadãos e com o Governo do Reino Unido "na luta contra o terrorismo e o extremismo violento".